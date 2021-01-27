Суд заступился за казанца, которого лишили водительских прав за езду на электросамокате

Фото: wikipedia.org/ Юля Камойлик

Московский районный суд Казани отменил решение мирового суда в отношении местного жителя Дмитрия Хотухова, которого ранее лишили водительских прав за езду на электросамокате в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в августе прошлого года.

— Производство по делу прекращено в связи с отсутствием события административного правонарушения, — заявили «Интерфаксу» в суде.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Котухов попросил отменить постановление мирового судьи, поскольку на момент совершения вменяемого правонарушения отсутствует какая-либо ответственность за отказ от прохождения медицинского освидетельствования лицом, управляющим электросамокатом, как и отсутствует само понятие «электросамокат».

Напомним, инспекторы ГИБДД заметили Хотухова, когда он ехал по проезжей части на электросамокате, виляя из стороны в стороны. Мужчину остановили. Полицейские обнаружили, что он пьян. Также у 54-летнего казанца при себе не было документов на разрешение управление самокатом.

