Казанца лишили прав за пьяную езду на электросамокате

В Казани мировой суд Московского района лишил водительских прав местного жителя Дмитрия Хотухова, который катался на электросамокате в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в августе этого года.

Инспекторы ГИБДД заметили Хотухова, который ехал по проезжей части на электросамокате, виляя из стороны в стороны. Мужчину остановили. Полицейские обнаружили, что он пьян. Также у 54-летнего казанца при себе не было документов на разрешение управление самокатом.

Фото: wikipedia.org/ Юля Камойлик

Мощность транспортного средства, на котором ехал мужчина, составляет 600 ватт. В соответствии с правилами дорожного движения РФ он подпадает под определение мопеда. Мужчина отказался от медосвидетельствования, в отношении него полицейские составили административный протокол по статье КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Мировой суд вынес постановление о наложении штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишении прав, пишет «РИА Новости».

В начале октября мировой суд Вахитовского района Казани лишил прав местного жителя, который взял на прокат электросамокат и упал с него на 5-летнего ребенка.