В Казани рабочий погиб после того, как на него обрушилась ледяная глыба

В Казани рабочий погиб во время уборки наледи с крыши здания производственного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Инцидент произошел днем 21 января на базе, расположенной на улице Тэцевской. Мужчина был на стремянке на высоте двух-трех метров в тот момент, когда на него обрушился снег с крыши. В результате происшествия он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

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Прокуратура Московского района Казани направила в следственные органы постановление об уголовном преследовании виновных лиц по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ).

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