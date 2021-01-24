В Пермском крае погибли трое рабочих из Татарстана

Прокуратура Березников Пермского края и Гострудинспекция начали проверку в связи гибелью трех рабочих-вахтовиков из Татарстана в деревне Шишкино Усольского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации мужчины, прибывшие для работы на Тукачевском месторождении, были обнаружены в вагон-доме без признаков жизни.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению работодателем и работниками трудового законодательства, а также норм и правил охраны труда», — говорится на сайте прокуратуры.

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