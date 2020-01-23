Стрелки Часов Судного дня перевели вперед — они никогда еще не были так близко к полуночи

Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» перевел на 20 секунд вперед стрелки Часов Судного дня, символизирующие угрозу глобальной катастрофы.

Теперь на часах 23:58:20. Так близко к полуночи, которая символизирует глобальную катастрофу, часы не были никогда.

Причинами перевода стрелок авторы журнала называют рост ядерной угрозы из-за конфликта США и Ирана, разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также отсутствия прогресса по вопросу разоружения КНДР.

“Today the Bulletin of the Atomic Scientists moves the hands of the Doomsday Clock. It is 100 Seconds to Midnight,” — @RachelBronson1, President & CEO, Bulletin of the Atomic Scientists#DoomsdayClock pic.twitter.com/bxlf9TvEZu — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) 23 января 2020 г.

Помимо этого, факторами приближения катастрофы в журнале называют увеличение фейковых новостей, спланированные кампаний по дезинформации в интернете, недостаточные меры по борьбе с изменениями климата.

Время на Часах Судного дня меняется или остается неизменным раз в год. С начала 2018 годы они «показывали» 23:58:00. Первоначально Часы были установлены на 23:53. Более всего стрелки были удалены от полуночи в 1991 году, после окончания холодной войны. Тогда они показывали 23:43.