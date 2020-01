Стрелки Часов Судного дня перевели вперед — они никогда еще не были так близко к полуночи

Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» перевел на 20 секунд вперед стрелки Часов Судного дня, символизирующие угрозу глобальной катастрофы.

Теперь на часах 23:58:20. Так близко к полуночи, которая символизирует глобальную катастрофу, часы не были никогда.

Причинами перевода стрелок авторы журнала называют рост ядерной угрозы из-за конфликта США и Ирана, разрыва Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также отсутствия прогресса по вопросу разоружения КНДР.

“Today the Bulletin of the Atomic Scientists moves the hands of the Doomsday Clock. It is 100 Seconds to Midnight,” — @RachelBronson1, President & CEO, Bulletin of the Atomic Scientists#DoomsdayClock pic.twitter.com/bxlf9TvEZu