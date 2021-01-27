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В Челнах пьяный водитель, сбивший четырех пешеходов, получил условный срок

18:05, 27.01.2021 1
В Челнах пьяный водитель, сбивший четырех пешеходов, получил условный срок
Фото: eco.tatarstan.ru

Набережночелнинский городской суд приговорил местного жителя, который минувшим летом сбил четырех человек, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел 15 августа. Мужчина, будучи нетрезвым, ехал на автомобиле Volvo S80 со скоростью не менее 100 км/ч по проспекту Чулман.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На регулируемом перекрестке проспект Чулман — проспект имени Хасана Туфана он хотел на светофоре повернуть направо на проспект имени Хасана Туфана в сторону улицы Раскольникова. Однако автомобиль занесло и вынесло за пределы проезжей части на разделительную полосу. В результате машина сбила четверых пешеходов.

Двум пешеходам был причинен тяжкий вред здоровью, одному — средней тяжести, четвертый получил телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью.

ПроисшествияАвтоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:47
    А вы говорите Новичок. На кой ... новичком травить, когда вон сбил и ходи под условкой. Страна идиотов! Пьяный, сбил и на свободе!
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