В Челнах пьяный водитель, сбивший четырех пешеходов, получил условный срок

Набережночелнинский городской суд приговорил местного жителя, который минувшим летом сбил четырех человек, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел 15 августа. Мужчина, будучи нетрезвым, ехал на автомобиле Volvo S80 со скоростью не менее 100 км/ч по проспекту Чулман.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

На регулируемом перекрестке проспект Чулман — проспект имени Хасана Туфана он хотел на светофоре повернуть направо на проспект имени Хасана Туфана в сторону улицы Раскольникова. Однако автомобиль занесло и вынесло за пределы проезжей части на разделительную полосу. В результате машина сбила четверых пешеходов.

Двум пешеходам был причинен тяжкий вред здоровью, одному — средней тяжести, четвертый получил телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью.