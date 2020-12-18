В Челнах судят водителя, наехавшего на четверых пешеходов

Набережночелнинский суд рассматривается уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Будучи пьяным, он сбил четверых пешеходов в августе этого года.

Инцидент произошел 15 августа. Мужчина, будучи нетрезвым, ехал на автомобиле «VOLVO S 80» со скоростью не менее не менее 100 км/ч по проспекту Чулман. В машине вместе с ним находился пассажир.

Фото: eco.tatarstan.ru

Водитель иномарки на регулируемом перекрестке «проспект Чулман — проспект имени Хасана Туфана» хотел на светофоре повернуть направо на проспект имени Хасана Туфана в сторону улицы имени Раскольникова. Однако он не убедился в безопасности движения. Автомобиль занесло. Машину вынесло за пределы проезжей части на разделительную полосу. В результате автомобиль сбил четверых пешеходов.

Было установлено, что водитель иномарки был пьян. В результате ДТП двум пешеходам был причинен тяжкий вред здоровью, одному — средней тяжести и четвертый получил телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью.

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшим по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. В настоящее время рассмотрение уголовное дела продолжается, сообщает пресс-служба суда.



Татьяна Леухина