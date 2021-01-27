Россияне рассказали, что больше всего хотят купить в 2021 году

Каждый четвертый россиянин (26%) в 2021 году хочет сделать ремонт в квартире или купить мебель. Эта тенденция сохраняется среди жителей страны на протяжении уже двух лет, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Вторая по популярности статья расходов — туристическая поездка, ее хотят совершить 20% россиян. 15% опрошенных хотели бы приобрести бытовую технику, 12% — оплатить обучение. У 11% соотечественников в планах приобретение мобильного телефона, еще по 8% респондентов хотят купить квартиру, дом и абонемент в фитнес-клуб. У 7% запланирована покупка компьютера, ноутбука, планшета или телевизора.

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С 2013 по 2021 год россияне чаще всего покупали телефоны — такую покупку в 2020 году совершили 27% опрошенных. 21% россиян в прошедшем году сделали ремонт в квартире, 19% приобретали бытовую технику — плиты, посудомоечные и стиральные машины, холодильники. 11% респондентов оплатили образование или купили телевизор, по 8% купили компьютер, ноутбук или турпоездку. Автомобиль в ушедшем году купили 7% опрошенных, столько же — абонемент в фитнес-клуб. 6% опрошенных рассказали о покупке квартиры или предметов роскоши.

Ранее сообщалось, что личный опыт получения кредита на образование имеют лишь 4% россиян.

Маргарита Головатенко