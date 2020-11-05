ВЦИОМ: лишь 4% россиян имеют опыт получения кредита на образование

Личный опыт получения кредита на образование имеют лишь 4% россиян. 6% опрошенных сообщили о том, что в их семьях брали кредит на эти цели, у 11% им воспользовались знакомые или друзья. Данные опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Самым популярным способом заплатить за обучение стал заем у родных и друзей — его назвали 29% респондентов. Такой способ займа чаще всего называли люди 18—24 лет. 14% заявили о готовности воспользоваться образовательным кредитом, 15% — о том, что взяли бы потребкредит. 27% нашли бы иной способ найти средства на образование.

pixabay.com

75% респондентов впервые услышали о пониженной ставке по образовательному кредиту с 8,5% до 3%, принятой правительством РФ с конца августа, в ходе опроса. Остальные 25% были информированы.

По мнению 44% опрошенных, популярность такого кредита должна вырасти, 31% считает, что спрос будет прежним, 7% ожидают снижения. Среди причин последняя и самая малочисленная группа назвала отсутствие у населения средств — 23%, нежелание населения брать кредиты — 9% и незнание о существовании кредитов на нужды образования.