Представители Минмолодежи Татарстана встретятся с участниками митинга в поддержку Навального

Фото: Илья Репин

Представители Министерства молодежи Татарстана на днях встретятся с участниками несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального, «а также представителями сообществ, мнение которых важно тем, кто был в числе митингующих». Об этом сообщил глава ведомства Дамир Фаттахов.

«На несанкционированный митинг 23.01 вышло много подростков и молодежи, и это мало кого может оставить равнодушным. Сейчас много разных мнений в инфополе, поэтому мне важно самому открыто обсудить случившееся с его участниками. Дать возможность высказаться», — написал он в Instagram.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец оценила количество детей на акции протеста в Казани 23 января. По ее словам, их было немало.

Лига студентов Татарстана также сообщила о жалобах на угрозы отчисления за участие в митинге.