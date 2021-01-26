Детский омбудсмен Татарстана оценила количество детей на акции протеста в Казани 23 января

Фото: Максим Платонов (архив)

Детей на субботнем несанкционированном митинге в Казани было немного. А большая часть участников акции пришли на нее из интереса, такое мнение выразила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.



«Как и положено уполномоченному по правам ребенка в эту субботу я была в самой гуще событий, чтобы выполнять свои непосредственные обязанности, а именно — обеспечивать защиту прав несовершеннолетних», — написала она в Instagram.

По словам Волынец, на шествии были активисты, которые действовали по единой схеме: выкрикивали лозунги, пытались вывести на агрессию остальных митингующих, провоцировали полицейских. Остальные же — люди, пришедшие на демонстрацию из интереса.

Омбудсмен рассказала, что видела в толпе мужчину с трехлетним сыном, который просто пришел прогуляться: «Ни слова ни о политических предпочтениях папаши, ни его претензии к существующему порядку дел я так и не дождалась».

Волынец отметила, что организаторов шествия стоит найти и наказать по закону, провокаторов нужно найти и изолировать, а всех, кто призывал детей на субботние митинги, необходимо идентифицировать и призвать к ответу.



Напомним, Следственный комитет России возбудил 20 уголовных дел после несанкционированных митингов, прошедших 23 января.



Татьяна Леухина