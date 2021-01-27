Строитель отдела полиции в Казани задолжал банку 146 миллионов

Фото: Максим Платонов

Проблемная стройка отдела полиции

В Арбитражный суд Татарстана поступило заявление о банкротстве ООО «Финансовая промышленная группа-ТНГС-И» — эта компания известна как застройщик нового здания казанского отдела полиции №9 «Сафиуллина» (бывший «Дальний»). Истцом выступает ПАО «Акибанк» — судя по данным судебной картотеки, долг компании перед банком составляет свыше 146 млн рублей.

Новое трехэтажное здание ОП «Сафиуллина» открыли в ноябре 2017 года, на открытии тогда присутствовали президент Татарстана и глава МВД республики. В здании имеется тир, сауна, бронированные стекла в «дежурке» и евромойка для служебных машин, а также прозрачные двери камер — их решили сделать такими после суда по делу о гибели в 2012 году задержанного Сергея Назарова и издевательствах над другими задержанными в ОП «Дальний». Заодно сменилось и название — вероятно, чтобы дистанцироваться от темного прошлого.

Новое трехэтажное здание ОП «Сафиуллина» открыли в ноябре 2017 года. Фото: Максим Платонов

Итоговая стоимость строительства здания, согласно данным госконтракта, составляет 252,4 млн рублей, с учетом затрат на проектирование и земельный участок отдел мог обойтись во все 300 млн рублей. Судя по данным системы «СПАРК-Интерфакс», для «ТНГС-И» строительство ОП «Дальний» было единственным госконтрактом.

Причем этот контракт до сих пор значится как «в процессе исполнения». Заказчик фактически оплатил генподрядчику 232,9 млн рублей, а 26 марта 2018-го тот же начальник службы тыла МВД по РТ в одностороннем порядке расторг контракт с «ТНГС-И», указав, что компания превысила на 37 дней сроки сдачи объекта, не представила акты о выполнении работ на 19,5 млн рублей и нарушила закон о гособоронзаказе, не подтвердив, что все полученные средства от заказчика ушли лишь на выполнение и авансирование работ по оборонному контракту. Позже МВД взыскало через суд с компании еще 2,5 млн рублей неустойки — после сдачи здания в нем потребовались дополнительные ремонтные работы.



В самом банке пока не прокомментировали иск, связаться с компанией по ее номерам не удалось. Однако судя по предыдущим процессам с участием «ТНГС-И», банку вряд ли светит взыскать в ходе банкротных процедур всю сумму долга.

Дело в том, что в 2019 году Федеральная налоговая служба уже попыталась обанкротить «ТНГС-И». Причем на тот момент компания уже год как не предоставляла отчетность в налоговые органы. Суд же вдобавок пришел к выводу, что у должника отсутствуют средства даже на финансирование самой процедуры банкротства — поэтому и вводить ее не стал.

Истцом выступает ПАО «Акибанк» — судя по данным судебной картотеки, долг компании перед банком составляет свыше 146 млн рублей. Фото: tatbank.ru

Как стройка ОП «Сафиуллина» обернулась уголовным делом

Бенефициаром и директором «ТНГС-И» является бизнесмен Рустем Хамидуллин. Помимо «ТНГС-И», он выступает учредителем и/или директором еще ряда компаний, но действующих из них только две: ЗАО «Татнефтегазстрой-инвест» и ООО «Гарантсистем-инжиниринг». Обе, впрочем, в последние годы не демонстрировали каких-либо значимых финансовых результатов.

Контракт на строительство ОП «Дальний» обернулся не только угрозой банкротства компании Хамидуллина, но и уголовным делом — его возбудили за полтора месяца до расторжения контракта. Хамидуллина обвиняют в уводе средств пяти компаний и федерального бюджета в лице потерпевшего МВД. По делу также проходил Алексей Егоров (по нему дело выделили в отдельное производство), гендиректор ООО «Поволжье 2015» — субподрядчика полицейской стройки. По версии ГСУ МВД по Татарстану, через «Поволжье 2015» выводили и похищали деньги по контракту, причем Хамидуллин и Егоров по предварительному сговору вводили в заблуждение непосредственных исполнителей строительно-монтажных работ.

Бенефициаром и директором «ТНГС-И» является бизнесмен Рустем Хамидуллин, которого обвиняют в уводе средств пяти компаний и федерального бюджета в лице потерпевшего МВД. Фото Ирины Плотниковой

Сам Хамидуллин в суде не признавал вину и заявлял, что все обязательства перед МВД выполнил в полном объеме. По мнению защиты, все претензии по данному делу далеки от криминала и лежат в плоскости отношений между коммерческими компаниями и заказчиком.

Судя по базе данных суда, в середине 2019 года дело вернули прокурору из-за нарушений в обвинительном заключении, однако через пару месяцев оно вновь вернулось в суд — приговор по нему пока еще не вынесен.

Александр Артемьев