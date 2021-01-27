Вратарь «Рубина» Городовой перешел в «СКА-Хабаровск» в субаренду

Вратарь Алексей Городовой, принадлежащий казанскому «Рубину», стал игроком «СКА-Хабаровска». Об этом сообщается на официальном сайте хабаровчан.

Голкипер перешел в «СКА-Хабаровск» на правах субаренды. Первый отрезок нынешнего сезона Городовой провел в московском «Велесе».

В хабаровском клубе вратарь будет выступать под номером 93.

Фото: vk.com/fcrk

Городовой перешел в «Рубин» в январе 2019 года из норвежского клуба «Конгсвингер». Ранее он также выступал за нальчикский «Спартак» и «Зенит-2». За казанский клуб вратарь не сыграл ни одного официального матча.

Сейчас «Рубин» готовится к возобновлению сезона в Турции. Об итогах первого тренировочного сбора и превью ко второму читайте в материале «Реального времени».