Вратарь «Рубина» Городовой перешел в «Велес»

Вратарь «Рубина» Алексей Городовой стал игроком новичка ФНЛ подмосковного «Велеса», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Арендное соглашение футболиста рассчитано до окончания сезона 2020/2021.

«Желаем Алексею успехов в новом клубе», — говорится в сообщении клуба.

Городовой перешел в «Рубин» в январе 2019 года из норвежского клуба «Конгсвингер». Ранее он также выступал за нальчикский «Спартак» и «Зенит-2».

За казанский клуб вратарь не сыграл ни одного официального матча и был номинально третьим голкипером команды после Юрия Дюпина и Ивана Коновалова.

Напомним, ранее стало известно, что игрок сборной Казахстана Роман Муртазаев может перейти в казанский «Рубин».