ГИБДД Казани в ходе рейда по тонировке составило более 150 протоколов

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

В Казани сегодня, 26 января, прошел рейд по выявлению автомобилей с тонировкой. За время его проведения выявлены нарушения ПДД и составлены 157 административных материалов, сообщила «Реальному времени» начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД РФ по Казани, майор полиции Алия Валиева.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

Рейд проходил с 8.30 до 16.00. В нем приняли участие 16 экипажей сотрудников Госавтоинспекции Казани.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

Так, 146 материалов было выписано по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Троих водителей поймали на повторном нарушении. Их доставили в территориальные подразделения полиции для дальнейшего доставления в районный суд по территориальности для рассмотрения материала и принятия решения по существу. По этой статье им грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.

За прошлый год ГИБДД Казани составила более 7 тысяч административных материалов за уклонение от уплаты штрафов.

Татьяна Леухина