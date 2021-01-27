Зеленодольский завод им. Горького построит два «Метеора» для «Северречфлота»

Как стало известно «Реальному времени», Зеленодольский завод имени А.М. Горького, входящий в АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», вошел в программу строительства речных судов на условиях льготного лизинга, запущенного федеральными властями в этом году. В Ханты-Мансийске гендиректор татарстанского завода Александр Филиппов и глава АО «Северречфлот» Айрат Чумарин подписали контракт на строительство двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020» общей стоимостью 1,25 млрд рублей.



Фото: sk-akbars.ru

Согласно контракту, АО «Северречфлот» приобретает в лизинг два скоростных судна на подводных крыльях «Метеор-2020» стоимостью 1,255 млрд рублей (или 616,9 млн рублей каждый, но с учетом НДС — 627,5 млн рублей). Ставка лизинга определена льготная — не более 2,5%, что в два раза ниже рыночных значений. Суда передаются в лизинг на 15 лет — до конца 2037 года. Поставщик судов должен передать их лизингополучателю не позднее 30 сентября 2022 года.



По словам главы «Судостроительной корпорации «Ак Барс» Рената Мистахова, в феврале пройдет закладка первого судна, в марте — второго. Оба корабля будут готовы к сдаче в навигацию 2022 года.

Подробнее о трехстороннем контракте на строительство двух татарстанских судов для осуществления речных перевозок по Обь-Иртышскому бассейну читайте в материале «Реального времени».



