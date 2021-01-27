В Казани арестовали убегавшего от погони водителя без прав

В Вахитовском районном суде Казани рассмотрели несколько дел об административных правонарушениях в отношении казанца, который не остановился по требованию сотрудника ГИБДД.

25 января мужчина двигался со стороны улицы Патриса Лумумбы в направлении Карла Марса на объявленном в розыск автомобиле. На требование полицейского остановиться он не реагировал и, грубо нарушая ПДД, проследовал по улицам Горького — Галактионова — Нужина — Кремлевской — Университетской до улицы Островского. Там он оставил авто и попытался убежать, но был задержан у д. 2/4 по улице Парижской Коммуны.

Фото: kzn.ru

Пока шла погоня, мужчина успел совершить два ДТП. Проходить медосвидетельствование он отказался. Выяснилось, что прав на вождение автомобиля у него нет.

Суд назначил ему наказание по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ в виде административного ареста сроком на 7 суток; по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ — в виде административного ареста сроком на 12 суток; по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ — в виде административного ареста сроком на 10 суток, сообщает пресс-служба суда.



Ранее в Казани поймали пьяного водителя автомобиля «Фольксваген Гольф», протаранившего «Шкоду Октавиа» на Аметьевской магистрали.



Ольга Плешкова