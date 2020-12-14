В Татарстане поймали убегавшего от погони пьяного водителя без прав

В Татарстане поймали пьяного водителя автомобиля «Фольксваген Гольф», протаранившего «Шкоду Октавиа» на Аметьесвкой Магистрали. Об этом сообщается в одном из казанских сообществ в соцсети Instagram.



Очевидец гнался за нарушителем около часа и загнал его в один из дворов на улице Даурской, однако тот на разбитой машине все-таки скрылся. При этом он врезался в столб и подвальное сооружение.

Спустя время к погоне присоединились автоинспекторы — им удалось загнать водителя во двор на проспекте Ямашева, где его и поймали. Выяснилось, что это далеко не первая «пьяная» поездка — ранее он был лишен за это прав. Мужчине грозит уголовная ответственность и крупный штраф.

Фото: скриншот

В августе сообщалось о похожем случае в Казани — сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем и в итоге задержали его.

Маргарита Головатенко