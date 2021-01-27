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Apple работает над складным iPhone с необычными камерами

03:26, 27.01.2021
Apple работает над складным iPhone с необычными камерами
Фото: pixabay.com

Корпорация Apple разрабатывает смартфон, который получит гибкий корпус, сильно отличающийся от предыдущих iPhone. Об этом пишет PatentlyApple.

Также новое устройство получит несколько камер, для получения панорамного изображения. Фотосенсоры интегрируют в гибкий корпус для обеспечения различных углов обзора для датчиков.

Сроки выхода первого гибкого смартфона от Apple не раскрываются.

О планах американской корпорации выпустить смартфон со складным экраном СМИ узнали в середине января. Подразумевается, что при открытии телефона экран станет цельным, половинки будут соединены невидимым шарнирным механизмом.

Татьяна Леухина
ТехнологииIT
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