Apple работает над складным iPhone с необычными камерами

Корпорация Apple разрабатывает смартфон, который получит гибкий корпус, сильно отличающийся от предыдущих iPhone. Об этом пишет PatentlyApple.

Также новое устройство получит несколько камер, для получения панорамного изображения. Фотосенсоры интегрируют в гибкий корпус для обеспечения различных углов обзора для датчиков.

Сроки выхода первого гибкого смартфона от Apple не раскрываются.

О планах американской корпорации выпустить смартфон со складным экраном СМИ узнали в середине января. Подразумевается, что при открытии телефона экран станет цельным, половинки будут соединены невидимым шарнирным механизмом.



Татьяна Леухина