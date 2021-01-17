СМИ узнали о планах Apple выпустить смартфон со складным экраном

Компания Apple планирует разработать смартфон со складным экраном. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, сейчас идет работа над созданием дисплеев. Прототипа складного iPhone у Apple пока нет. Размеры будущего гаджета пока также неизвестны. Компания рассматривает вариант дисплея диагональю 6,7 дюйма (около 17 см), как у iPhone 12 Pro Max.

Подразумевается, что при открытии телефона экран станет цельным, половинки будут соединены невидимым шарнирным механизмом, передает ТАСС.



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Ольга Плешкова