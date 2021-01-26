Следком РФ возбудил 20 уголовных дел после акций 23 января
Следственный комитет России возбудил 20 уголовных дел после несанкционированных митингов, прошедших 23 января. Об этом пишет RT.
Большая часть из них возбуждена по факту применения насилия в отношении представителей власти. Сейчас проводится ряд проверок, по итогам которых приняты процессуальные решения, задержаны лица, причастные к преступлениям.
Вчера председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева взять на личный контроль проверки фактов задержаний и применения насилия к журналистам, которые освещали несанкционированные акции 23 января.
Подробнее о том, как проходила несанкционированная субботняя акция в Казани — в материале «Реального времени».
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