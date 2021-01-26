Следком РФ возбудил 20 уголовных дел после акций 23 января

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Следственный комитет России возбудил 20 уголовных дел после несанкционированных митингов, прошедших 23 января. Об этом пишет RT.

Большая часть из них возбуждена по факту применения насилия в отношении представителей власти. Сейчас проводится ряд проверок, по итогам которых приняты процессуальные решения, задержаны лица, причастные к преступлениям.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева взять на личный контроль проверки фактов задержаний и применения насилия к журналистам, которые освещали несанкционированные акции 23 января.



Подробнее о том, как проходила несанкционированная субботняя акция в Казани — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина