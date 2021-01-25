Главу МВД России попросили проверить задержание журналистов в Казани и других российских городах 23 января

Фото: Ирина Плотникова

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев попросил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева взять на личный контроль проверки фактов задержаний и применения насилия к журналистам, которые освещали несанкционированные акции 23 января. Письмо опубликовано на сайте организации.

В нем говорится, что сотрудники СМИ, которых задержали, не принимали участия в митинге, а освещали событие. Однако им не удалось выполнить редакционное задание и осуществить в полной мере свою профессиональную деятельность.

Фото: Екатерина Аблаева

У значительной части журналистов при себе был видимый отличительный знак представителя СМИ или жилет с надписью «Пресса», подчеркивается в обращении.

«По имеющейся информации в Уфе был задержан шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» член СПЧ при главе Башкирии Руслан Валиев, в Казани — журналисты ИА «Татар-информ», корреспонденты и операторы телеканала «Эфир», изданий Progorod, Kazanfirst, «Казанский репортер», — приводятся данные в письме.

«Реальное время» публиковало подробный репортаж с несанкционированной субботней акции в Казани.

Татьяна Леухина