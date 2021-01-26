В мэрии Казани предложили заменить зебр и жирафов на улицах города Сююмбике и Зилантом

В мэрии Казани обратили внимание на ростовых кукол, на которые жалуются горожане. Специалисты заметили, что аниматоры носят костюмы, на которых изображены брендированные персонажи. На их использование нужно иметь разрешение.

Основная претензия горожан в том, что они обманом выманивают деньги на фотографии, считает блогер Лейла Лерон в ходе круглого стола в ДК «Сайдаш». Аниматоры озвучивают цены на свои услуги уже после того, как человек сфотографировался с ними.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Начальник Управления культуры Азат Абзалов заметил, что данные персонажи никак не характеризуют Казань и не знакомят гостей города с традициями и культурой города.

-Почему зебра? Почему не царица Сююмбике? А вместо лося — не Зилант?», — приводятся его слова на сайте мэрии Казани.

В ходе заседания было решено проконтролировать фирму, выпускающую аниматоров, на законность работы. Вопрос с ростовыми куклами будет решаться дополнительно.

В начале января активистка движения TatarTell и инстаблогер Лейла Лерон выразила свое недовольство работой ростовых кукол на улице Баумана. Она начала собирать подписи под обращением к мэру города с требованием взять под контроль «зебр» и «ослов». Позже СМИ рассказали, что казанские аниматоры намерены подать на нее в суд за клевету.



Татьяна Леухина