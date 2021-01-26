В Казани пробки на дорогах достигли 8 баллов

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На дорогах Казани во вторник вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют «Яндекс.Карты».

Заторы наблюдаются на улицах Тихомирнова, Пушкина, Николая Ершова, Космонавтов. Пробки образовались на проспекте Победы и на проспекте Ямашева.

Движение затруднено на пересечении улиц Рихарда Зорге и Юлиуса Фучика. Пробки также на улицах Хусаина Мавлютова, Тэцевской, Максимова и других.

Татьяна Демина