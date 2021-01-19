В Казани на улице Юлиуса Фучика ограничили движение транспорта и пешеходов

В Казани на улице Юлиуса Фучика ограничили движение транспорта и пешеходов. До 15 марта недоступен для движения участок автодороги возле дома №34.

Ограничение вводится в связи со строительством в Казани новой ветки метрополитена. На участке планируются работы по выносу теплотрассы, сообщается на сайте мэрии города.

скриншот «Яндекс.Карты»

Напомним, власти Казани продлили ограничение движения пешеходов по улице Рашида Вагапова до 30 июня 2021 года.



Татьяна Демина