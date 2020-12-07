В Казани убрали пешеходный переход на перекрестке Фучика — Ломжинская из-за строительства метро
В Казани на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской изменили организацию дорожного движения. Это связано со строительством второй очереди линии метрополитена, сообщила Госавтоинспекция Казани.
Теперь между домами №94 и №133 по улице Ю. Фучика ликвидирован пешеходный переход.
«Для пересечения проезжей части необходимо следовать информационным знакам безопасного пути обхода», — уточнили в ГИБДД.
Ранее в Казани частично ограничили движение транспорта по улице Фучика, возле дома №1 по улице Чингиза Айтматова. Это связано с работами по выносу сетей газопровода из зоны строительства второй линии метрополитена. Движение около указанного дома закрыли до 27 декабря.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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