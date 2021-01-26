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Продуктовый ретейлер откроется в KazanMall в конце февраля

15:52, 26.01.2021 1
Продуктовый ретейлер откроется в KazanMall в конце февраля
Фото: Максим Платонов (архив)

Супермаркет сети «Лента» все же станет арендатором самого большого ТЦ Казани — KazanMall. Откроется он приблизительно 25 февраля, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ТЦ.

Площадь магазина составит 9 000 кв. м.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в ноябре руководство торгового центра сообщило о срыве договоренностей с «Лентой», заключенных еще в 2018 году. Сеть супермаркетов выставила новые условия из-за пандемии коронавируса. В KazanMall обещали найти нового продуктового арендатора в ближайшее время, но, похоже, удалось договориться с «Лентой» об уступках.

БизнесРозничная торговляНедвижимость Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:13
    Без продовольственного Казан молу будет туго.
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