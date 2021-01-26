Медведев предложил компенсировать расходы на интернет малоимущим

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил компенсировать затраты на пользование интернетом семьям с низкими доходами, сообщает «Интерфакс».



По его словам, малоимущие семьи в регионах просят о помощи в оплате интернет-связи, в том числе для обучения онлайн в случае необходимости: «Я думаю, можно было бы такой механизм предусмотреть, просчитать его — по компенсации затрат на доступ в интернет для нуждающихся семей».

Это пример минимально необходимой помощи, в которой нуждаются жители России, сказал Медведев.

Фото: pixabay.com

Ранее в Госдуме предлагали заморозить тарифы на услуги домашнего интернета до 1 июля 2021 года.

Маргарита Головатенко