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Подозреваемого в убийстве девушки и ее родителей в Казани переведут в больницу при колонии

14:47, 26.01.2021
Подозреваемого в убийстве девушки и ее родителей в Казани переведут в больницу при колонии
Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Казани суд решил отправить под стражу молодого человека, подозреваемого в убийстве девушки и ее родителей. Он арестован до 8 марта.

Решение принято на выездном заседании, поскольку подозреваемый находится в больнице, передает прокуратура Татарстана. Его переведут в больницу для осужденных казанской ИК-2.

Напомним, вечером 7 января в квартире дома по улице Чуйкова были обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери. Все трое получили многочисленные ножевые ранения. Под окнами был обнаружен молодой человек, выпрыгнувший из окна. Следствие считает, что ревнивый казанец не смог смириться с расставанием и в итоге убил бывшую подругу и ее семью.

Происшествия Татарстан
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