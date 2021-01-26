В Татарстане вакцину от коронавируса получили уже 11 384 человека

Фото: пресс-служба Минздрава РФ

В Татарстане прививку от коронавируса сделали уже 11 384 человека. При этом два укола получили пока только 2 016 татарстанцев.

Республиканский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса уточняет, что в РТ поступило 13 442 комплекта доз вакцины. Использовано пока 84,7%.

Фото: mos.ru

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что в республике вакцинацию должны пройти около 1,5 млн человек.