Агент Паулу Барбоза рассказал о самых коротких переговорах с Бердыевым

Португальский агент Паулу Барбоза вспомнил эпизод с переговорами с казанским «Рубином» по переходу защитника Кристиана Ансальди в «Бенфику». По его словам, разговор с тогдашним главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым получился самым коротким в его агентской карьере.

— Самые короткие переговоры в вашей жизни?

— По Ансальди, которым интересовалась «Бенфика». Я долго летел в Казань, встретился с Бердыевым, но он сразу ответил «нет», и переговоры закончились. Я полетел обратно. Бывает, — сказал Барбоза в интервью «Матч ТВ».

Паулу Барбоза. Фото: championat.com

Ансальди выступал за «Рубин» с января 2008 года до перехода в «Зенит» в августе 2013 года. Всего за казанский клуб он провел свыше 120 матчей. О его возможном переходе в португальскую «Бенфику» сообщалось в декабре 2011 года.

Сейчас Ансальди играет в итальянском чемпионате Серия А за «Торино».

Напомним, ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко связал провальное выступление российских команд в еврокубках с работой Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове».