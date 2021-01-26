Госкомитет Татарстана по туризму в 2020 году выиграл 18 грантов в федеральном конкурсе

Несмотря на санитарно-эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса, в 2020 году Госкомитет Татарстана по туризму работал над созданием новых туристических продуктов. Для участия в федеральном конкурсе по развитию внутреннего и въездного туризма было подано 108 заявок с новыми направлениями работы в республиканской туристической сфере. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии Госкомитета по туризму, на которой подвели итоги работы отрасли в 2020 году.

В итоге республиканский Госкомитет завоевал 18 грантов на общую сумму 47 млн рублей, а Татарстан вошел в топ-5 регионов-победителей. Из них 10 проектов на 20 млн рублей будут реализованы в 2021 году в рамках нового проекта Госкомитета по развитию экологического и природного туризма. Его главной точкой роста станет территория в 5 800 га в Камском Устье, где будет реализовываться проект «Дингез».



Фото: kzn.ru

По итогам 2020 года турпоток в Татарстан составил 1,9 млн человек — это на 47% меньше по сравнению с 2019 годом.