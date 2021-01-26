Власти Казани: очистку снега и наледи с козырьков балконов должны производить собственники квартир

Очистку снежных шапок и наледи с козырьков балконов должны производить сами собственники помещений. Как сообщили в казанском Комитете ЖКХ, за этой услугой лучше всего обратиться в управляющую организацию. Оплатить услугу придется отдельно, так как в квартплате это не отражено.

На данный момент к очистке скатных кровель домов от снега, наледи и сосулек привлечены 236 человек. Ответственность за уборку кровель несут собственники зданий. С 22 по 25 января в Казани очистили 258 скатных кровель.

Согласно действующим нормам, на скатных крышах не допускается накопление снега слоем более 30 см, а при оттепелях снег следует сбрасывать и при меньшей толщине.

Также в Казани идет работа по уборке снега во дворах и межквартальных проездах. По данным Комитета ЖКХ, на сегодня очищено 3 758 из 4 008 дворов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Казани проверит работу управляющих компаний города после трех случаев травмирования людей из-за падения сосулек и схода снега с крыш.