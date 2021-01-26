В России может появиться вакцина для профилактики аллергии на кошек

В 2021 году в России может появиться вакцина для профилактики аллергии на кошек. Препарат разрабатывают в Сеченовском университете.

Специалисты университета в настоящее время готовят аллергены против аллергии от кошек. Исследования уже завершились, но документы на регистрацию вакцины еще не подали, передает «РИА Новости» слова ректора вуза Петра Глыбочко.

Фото: realnoevremya.ru (архив)



На прошлой неделе федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса. Это третий российский препарат от СOVID-19.



Татьяна Леухина