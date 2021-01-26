Новости общества

05:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России может появиться вакцина для профилактики аллергии на кошек

03:28, 26.01.2021
В России может появиться вакцина для профилактики аллергии на кошек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году в России может появиться вакцина для профилактики аллергии на кошек. Препарат разрабатывают в Сеченовском университете.

Специалисты университета в настоящее время готовят аллергены против аллергии от кошек. Исследования уже завершились, но документы на регистрацию вакцины еще не подали, передает «РИА Новости» слова ректора вуза Петра Глыбочко.

Фото: realnoevremya.ru (архив)


На прошлой неделе федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса. Это третий российский препарат от СOVID-19.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем