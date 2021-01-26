В России может появиться вакцина для профилактики аллергии на кошек
В 2021 году в России может появиться вакцина для профилактики аллергии на кошек. Препарат разрабатывают в Сеченовском университете.
Специалисты университета в настоящее время готовят аллергены против аллергии от кошек. Исследования уже завершились, но документы на регистрацию вакцины еще не подали, передает «РИА Новости» слова ректора вуза Петра Глыбочко.
На прошлой неделе федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса. Это третий российский препарат от СOVID-19.
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