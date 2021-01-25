В Татарстане от коронавируса привили почти 11 тысяч человек

В Татарстане вакциной «Спутник V» привили 10 742 человека, из них вторую дозу получили 1 958 человек. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Всего поступило 13 442 комплекта доз вакцины. На данный момент использовано 79,9%.

В Минздраве отметили, что вакцинация проводится по мере поступления препарата. На данный момент по Казани в целом израсходовано 85% вакцины. В некоторых учреждениях этот показатель близок к 100%.

Ранее в Минздраве РТ сообщили, что процесс вакцинирования от коронавируса в Татарстане вошел в стандартный режим.