Жители Татарстана могут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг РТ

На портале и в мобильном приложении госуслуг РТ стала доступна запись на прививку от коронавируса: на стартовой странице необходимо нажать баннер «Бесплатная вакцинация от COVID-19» или выбрать услугу «Запись к врачу».

Для записи на вакцинацию необходимо лишь указать полис ОМС (если ранее он не был указан) и выбрать удобное время для посещения медучреждения из доступных, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Скриншот uslugi.tatarstan.ru

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно только в медучреждения по месту жительства. Если в больнице, к которой прикреплен житель РТ, в данный момент не проводится указанная процедура, то запись на прививку от коронавируса будет недоступна.



Больше медучреждений на портале госуслуг будет появляться по мере поступления в республику новых доз вакцины от коронавируса.

Напомним, в Татарстане 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. На этой неделе в республике открылись 11 новых прививочных пунктов, теперь татарстанцы могут пройти вакцинацию в 68 медучреждениях.



Татьяна Демина