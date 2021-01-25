В Челнах на время уборки снега закроют дороги-дублеры

Исполком Челнов совместно с ГИБДД прорабатывает вопрос о закрытии дорог-дублеров во время уборки снега в городе. Такое поручение дал мэр Челнов Наиль Магдеев.



«Закрываем на определенное время дорогу-дублер, будь то по проспекту Мира, по Московскому. Ничего, полдня или сутки можно потерпеть, поискать место для своего авто в другом месте. Давайте, закрываем и вычищаем. Сейчас как раз погода, чтобы поработать», — приводит обращение Магдеева к первому заместителю руководителя исполкома Илье Зуеву Chelny.biz.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Как сообщил Зуев, с начала зимы при очистке дорог Набережных Челнов вывезли 266 тыс. куб. м снега, техника работает 24 часа в сутки без перерыва.

Ранее Магдеев поручал применять меры административного воздействия к управляющим компаниям города, которые не справляются с выполнением плана уборки снега.

Маргарита Головатенко