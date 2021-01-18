Магдеев о работе управляющих компаний Челнов: «Мы же не на пустом месте к кому-то придираемся»

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил применять меры административного воздействия к управляющим компаниям города, которые не справляются с выполнением плана уборки снега. «Мы же не на пустом месте к кому-то придираемся», — отметил глава автограда.



Глава исполкома Челнов Илья Зуев заявил, что не все управляющие компании своевременно осуществляют уборку территорий многоквартирных домов, а некоторые даже не реагируют на замечания. С директорами некоторых УК уже проведена разъяснительная работа.

«Если они не понимают, что во время снегопада нужно убирать, начиная от входа в подъезд, давайте будем обращаться в государственную жилищную инспекцию, чтобы лишили права управлять этими жилыми домами», — заявил Магдеев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ежедневно на уборку дворовых территорий Челнов управляющие компании привлекают от 80 до 100 единиц спецтехники и более 1,2 тыс. дворников, сообщает городское Управление информационной политики и по связям с общественностью.



Татьяна Демина