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Магдеев о работе управляющих компаний Челнов: «Мы же не на пустом месте к кому-то придираемся»

10:41, 18.01.2021
Магдеев о работе управляющих компаний Челнов: «Мы же не на пустом месте к кому-то придираемся»
Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил применять меры административного воздействия к управляющим компаниям города, которые не справляются с выполнением плана уборки снега. «Мы же не на пустом месте к кому-то придираемся», — отметил глава автограда.

Глава исполкома Челнов Илья Зуев заявил, что не все управляющие компании своевременно осуществляют уборку территорий многоквартирных домов, а некоторые даже не реагируют на замечания. С директорами некоторых УК уже проведена разъяснительная работа.

«Если они не понимают, что во время снегопада нужно убирать, начиная от входа в подъезд, давайте будем обращаться в государственную жилищную инспекцию, чтобы лишили права управлять этими жилыми домами», — заявил Магдеев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ежедневно на уборку дворовых территорий Челнов управляющие компании привлекают от 80 до 100 единиц спецтехники и более 1,2 тыс. дворников, сообщает городское Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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