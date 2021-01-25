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Турпоток в Казань снизился на 52% и составил 1,7 млн человек по итогам 2020 года

10:22, 25.01.2021
Турпоток в Казань снизился на 52% и составил 1,7 млн человек по итогам 2020 года
Фото: realnoevremya.ru

Турпоток в Казань по итогам 2020 года снизился на 52% — до 1,7 млн человек. Это связано с ограничениями по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте казанской мэрии.

Средняя загрузка средств размещения составила 37%, тогда как годом ранее показатель находился на уровне 60%. Количество коллективных средств размещения сократилось на 8 объектов. Занятых в туристической сфере стало на 7% больше благодаря поддержке туристической отрасли, относящейся к наиболее пострадавшим из-за пандемии — на предприятиях удалось сохранить штаты сотрудников.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что Татарстан в новогодние каникулы посетили 152 тысячи гостей.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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