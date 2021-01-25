Путин поздравил академика Игоря Тарчевского с 90-летним юбилеем

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму академику РАН, доктору биологических наук, заслуженному деятелю науки РСФСР Игорю Тарчевскому, которому вчера исполнилось 90 лет. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

«Благодаря таланту ученого, творческим и деловым, организаторским качествам — вы снискали признание в профессиональном сообществе, внесли серьезный вклад в развитие биохимии, отечественной науки и в целом. И конечно, глубокого уважения достояна плодотворная наставническая работа, то внимание, которое вы уделяете воспитанию молодежи», — говорится в телеграмме.

В свой праздник Тарчевский, который живет и работает в Казани, пообщался с молодыми учеными и предпринимателями на встрече, организованной в Торгово-промышленной палате Татарстана.