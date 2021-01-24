Академик Игорь Тарчевский в день 90-летия: «Уходить на покой не собираюсь»

Фото: Максим Платонов

Встреча с юбиляром



Сегодня свой 90-летний юбилей празднует известный российский ученый, который живет и работает в Казани, Игорь Тарчевский. Академик РАН, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РСФСР всю свою жизнь посвятил изучению проблем физиологии и биохимии растений. Основные исследования ученого связаны с механизмом фотосинтеза в экстремальных условиях (засуха и другие), биосинтезом целлюлозы.

Тарчевский выдвинул и обосновал концепции неспецифических изменений фотосинтетического метаболизма углерода при стрессе. В настоящий момент академик продолжает свои изыскания. Под его началом идут исследования особенностей функционирования основных сигнальных систем клеток растений, отвечающих за адаптацию к неблагоприятным условиям и формирование иммунитета к патогенам.

Сегодня в свой праздник Тарчевский общался с молодыми учеными и предпринимателями на встрече, организованной в Торгово-промышленной палате республики. Делился малоизвестными фактами из своей биографии:

— Я занимался не только теоретическими вопросами, но и практикой. Например, был членом комиссии при Министерстве Среднего машиностроения СССР.

В свой праздник Тарчевский общался с молодыми учеными и предпринимателями, делился малоизвестными фактами из своей биографии

«Мои ученики — мое продолжение»

Ученый рассказал, как с детства мечтал стать химиком. В средней школе у него были сильные учителя по химии. Но однажды в руки мальчика попала книга Климента Тимирязева о фотосинтезе, и с того дня жизнь будущего ученого приняла совершенно иной оборот. Он твердо знал, что будет поступать только на биофак. Уже с первого курса обучения в Казанском университете взялся за серьезные исследования. В 26 лет он защитил кандидатскую диссертацию, а в 33 года стал доктором биологических наук.

Игорь Анатольевич открыл путь в большую науку и нескольким десяткам молодых специалистов. Под руководством академика подготовлено 40 кандидатов и 8 докторов естественных наук. Среди учеников Тарчевского — российский биохимик, академик Российской академии наук Александр Гречкин.

— Мои ученики — мое продолжение, — заявил на встрече Тарчевский, — Казанская научная школа существует и продолжает развиваться.

Игорь Анатольевич открыл путь в большую науку и нескольким десяткам молодых специалистов

«Живая легенда отечественной науки!»



Игорь Тарчевский заявил, что поддерживает идею создания бизнес-инкубатора и готов всячески содействовать заинтересованным в этом вопросе молодых предпринимателей. По мнению академика, благодаря развитию бизнес-инкубаторов малые и средние предприятия получат доступ к дополнительным ресурсам и расширят свои возможности.

Тарчевский не собирается уходить из науки. Ученый уверен, что сил на исследования ему хватит до конца жизни: «Работаю над монографией по сигнальной системе, летом собираюсь поехать на международный симпозиум по данной проблеме».

— С Игорем Анатольевичем я лично не знакома. Работала с его сотрудницей, которая была соруководителем моего дипломного проекта по биохимии, части кандидатской, — рассказала «Реальному времени» биотехнолог Юлия Щербакова, — Тарчевский — очень уважаемый человек, очень интересные работы у него. Живая легенда отечественной науки!



— Не мог пропустить эту встречу, — согласен с коллегой микробиолог Алексей Кобелев, — Игорь Анатольевич — достойнейший ученый. У такого специалиста всегда есть, чему поучиться. Хотя сам уже являюсь преподавателем, понимаю, что знаний никогда не бывает мало.



1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Елена Симакова, фото: Максим Платонов