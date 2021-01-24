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Академик Игорь Тарчевский в день 90-летия: «Уходить на покой не собираюсь»

15:45, 24.01.2021
Академик Игорь Тарчевский в день 90-летия: «Уходить на покой не собираюсь»
Фото: Максим Платонов

Встреча с юбиляром

Сегодня свой 90-летний юбилей празднует известный российский ученый, который живет и работает в Казани, Игорь Тарчевский. Академик РАН, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РСФСР всю свою жизнь посвятил изучению проблем физиологии и биохимии растений. Основные исследования ученого связаны с механизмом фотосинтеза в экстремальных условиях (засуха и другие), биосинтезом целлюлозы.

Тарчевский выдвинул и обосновал концепции неспецифических изменений фотосинтетического метаболизма углерода при стрессе. В настоящий момент академик продолжает свои изыскания. Под его началом идут исследования особенностей функционирования основных сигнальных систем клеток растений, отвечающих за адаптацию к неблагоприятным условиям и формирование иммунитета к патогенам.

Сегодня в свой праздник Тарчевский общался с молодыми учеными и предпринимателями на встрече, организованной в Торгово-промышленной палате республики. Делился малоизвестными фактами из своей биографии:

— Я занимался не только теоретическими вопросами, но и практикой. Например, был членом комиссии при Министерстве Среднего машиностроения СССР.

В свой праздник Тарчевский общался с молодыми учеными и предпринимателями, делился малоизвестными фактами из своей биографии

«Мои ученики — мое продолжение»

Ученый рассказал, как с детства мечтал стать химиком. В средней школе у него были сильные учителя по химии. Но однажды в руки мальчика попала книга Климента Тимирязева о фотосинтезе, и с того дня жизнь будущего ученого приняла совершенно иной оборот. Он твердо знал, что будет поступать только на биофак. Уже с первого курса обучения в Казанском университете взялся за серьезные исследования. В 26 лет он защитил кандидатскую диссертацию, а в 33 года стал доктором биологических наук.

Игорь Анатольевич открыл путь в большую науку и нескольким десяткам молодых специалистов. Под руководством академика подготовлено 40 кандидатов и 8 докторов естественных наук. Среди учеников Тарчевского — российский биохимик, академик Российской академии наук Александр Гречкин.

— Мои ученики — мое продолжение, — заявил на встрече Тарчевский, — Казанская научная школа существует и продолжает развиваться.

Игорь Анатольевич открыл путь в большую науку и нескольким десяткам молодых специалистов

«Живая легенда отечественной науки!»

Игорь Тарчевский заявил, что поддерживает идею создания бизнес-инкубатора и готов всячески содействовать заинтересованным в этом вопросе молодых предпринимателей. По мнению академика, благодаря развитию бизнес-инкубаторов малые и средние предприятия получат доступ к дополнительным ресурсам и расширят свои возможности.

Тарчевский не собирается уходить из науки. Ученый уверен, что сил на исследования ему хватит до конца жизни: «Работаю над монографией по сигнальной системе, летом собираюсь поехать на международный симпозиум по данной проблеме».

— С Игорем Анатольевичем я лично не знакома. Работала с его сотрудницей, которая была соруководителем моего дипломного проекта по биохимии, части кандидатской, — рассказала «Реальному времени» биотехнолог Юлия Щербакова, — Тарчевский — очень уважаемый человек, очень интересные работы у него. Живая легенда отечественной науки!

— Не мог пропустить эту встречу, — согласен с коллегой микробиолог Алексей Кобелев, — Игорь Анатольевич — достойнейший ученый. У такого специалиста всегда есть, чему поучиться. Хотя сам уже являюсь преподавателем, понимаю, что знаний никогда не бывает мало.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Елена Симакова, фото: Максим Платонов
ОбществоОбразование Татарстан
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