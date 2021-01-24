Юрист подробно рассказал о штрафах за оставленный автохлам

Фото: Максим Платонов (архив)

Юрист рассказал о новых штрафах, с которыми могут столкнуться российские автомобилисты, начиная с января. Например, «штраф за автохлам» от 1 до 3 тысяч рублей, объяснил управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Теперь на улице не должен оставаться автомобиль, у которого «отсутствуют одна или несколько кузовных деталей». К этой же категории относятся сгоревшие машины, машины без стекол, фар или шин, передает агентство «Прайм».

Фото: Максим Платонов (архив)

За мойку авто в запрещенных местах собственников будут наказывать штрафом до 2 тысяч рублей.

Остановка на газонах и цветниках будет наказываться штрафом от 1,5 до 4 тысяч рублей. За остановку, стоянку и проезд по детским игровым и спортивным площадкам выпишут штраф от 2 до 5 тысяч рублей.