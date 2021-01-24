Доктор Комаровский рассказал о дополнительной защите от коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как снизить риски заражения коронавирусом в закрытых помещениях. Он рассказал, что увеличивает шансы подхватить COVID-19 плохая вентиляция.

Чтобы решить этот вопрос известный педиатр посоветовал устанавливать приборы, которые отслеживают концентрацию углекислого газа в воздухе. Это будет прямо указывать на необходимость проверить помещение.

«Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное. Не надо туда ходить — там можно заразиться», — сказал Комаровский на своем YouTube-канале.

По его словам, приобретение датчиков качества воздуха не вызовет сложностей. Он также отметил, что будет целесообразно размещать такие приборы, например, в офисах и школьных классах.

Ранее британские дерматологи перечислили три «кожных» признака, которые указывают на COVID-19.

