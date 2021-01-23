Дерматологи назвали три «кожных» признака, которые указывают на COVID-19

Британские дерматологи перечислили три «кожных» признака, которые указывают на COVID-19. Об этом сообщает Express.

Первый признак — появление сыпи по всему телу, которая может иметь различные проявления. Пациенты с COVID-19 сообщают о высыпаниях, похожих на крапивницу, ветрянку или даже волдыри, которые могут сопровождаться зудом и держаться от нескольких дней до нескольких недель.

Один из специфических типов кожного проявления, который внешне похож на обморожение, появляется у заразившихся коронавирусом на руках и ногах. На пальцах могут возникнуть красные или сиреневые болезненные шишки, а верхний слой кожи может отслаиваться.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще одним признаком, который может сигнализировать о заражении коронавирусом, могут быть необычно сухие и «чешуйчатые» губы, которые могут вызывать мелкие трещины и болезненные ощущения. Специалисты подчеркивают, что этот признак встречается у пациентов ближе к выздоровлению.

Ученые отмечают, что сыпь может быть более характерным признаком COVID-19, чем повышенная температура и кашель.

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Татьяна Леухина