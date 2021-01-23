Старфельт стал лучшим игроком первого сбора «Рубина» и получит премию 1000 евро

Тренерский штаб «Рубина» подвел итоги первого зимнего тренировочного сбора команды в Турции. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Лучшим игроком признан защитник Карл Старфельт. Он занял первое место в рейтинге тренировок команды по системе «плюс-минус». В тройку также вошли нападающий Джордже Деспотович, полузащитник Хвича Кварацхелия и защитник Илья Самошников.

Победитель номинации получил денежный приз в размере 1 тысячи евро. Вторые и третьи места были премированы 700 и 300 евро, соответственно.

Завтра казанский клуб проведет второй контрольный матч в рамках сбора в Турции. Соперником команды Леонида Слуцкого станет российский «Сочи».

Напомним, ранее «Рубин» в первом матче в 2021-м году крупно обыграл сербский «Партизан».