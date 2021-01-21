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«Рубин» крупно обыграл сербский «Партизан» в контрольном матче

16:48, 21.01.2021
«Рубин» крупно обыграл сербский «Партизан» в контрольном матче
Фото: vk.com/fcrk

«Рубин» крупно обыграл сербский «Партизан» (5:2) в первом контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

В составе казанской команды голами отметились Макаров, Йевтич, Кварацхелия, Косарев и Игнатьев (с пенальти). Соперник оба своих мяча забил с одиннадцатиметрового удара, автором одного из них стал экс-игрок «Рубина» Натхо.

Отметим, что по ходу матча на поле вместо удаленного Зотова появился Кузьмин, входящий в тренерский штаб Слуцкого.

СпортФутбол
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