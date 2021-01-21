«Рубин» крупно обыграл сербский «Партизан» в контрольном матче

«Рубин» крупно обыграл сербский «Партизан» (5:2) в первом контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.

В составе казанской команды голами отметились Макаров, Йевтич, Кварацхелия, Косарев и Игнатьев (с пенальти). Соперник оба своих мяча забил с одиннадцатиметрового удара, автором одного из них стал экс-игрок «Рубина» Натхо.

Шикарная передача Йевтича и отличное исполнение Косарева

С дебютным мячом, Кирилл #РубинПартизан 4:1 pic.twitter.com/l3HxhM24eC — «Рубин» Казань (@fcrk) January 21, 2021

Отметим, что по ходу матча на поле вместо удаленного Зотова появился Кузьмин, входящий в тренерский штаб Слуцкого.