Эксперт рассказал, когда нужно делать прививку от COVID-19 переболевшим людям

Фото: Ринат Назметдинов

Люди, которые переболели COVID-19, могут не вакцинироваться до осени 2021 года. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он также рассказал, что «британский» штамм коронавируса принципиально не отличается от «уханьского» и других, поскольку ни одного процента изменения в геноме не произошло, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал, что коронавирусом невозможно заразиться от вакцины «Спутник V». Однако есть риск «подцепить» вирус между первым и вторым этапом ее введения.



Татьяна Леухина