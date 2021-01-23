В Татарстане зарегистрировано 4 новых случая смерти от коронавируса

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса, сообщает Минздрав РТ. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 237 случаев.

От COVID-19 умерли три мужчины (1927, 1930 и 1982 года рождения) и женщина 1932 года рождения. Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.

За прошедшие сутки в Татарстане коронавирус был выявлен у 90 человек. Всего с начала пандемии на 23 января в республике зарегистрировано уже 15 365 случаев COVID-19.



Татьяна Демина