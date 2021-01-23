Новости общества

15:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане зарегистрировано 4 новых случая смерти от коронавируса

15:07, 23.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировано 4 новых случая смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса, сообщает Минздрав РТ. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 237 случаев.

От COVID-19 умерли три мужчины (1927, 1930 и 1982 года рождения) и женщина 1932 года рождения. Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.

За прошедшие сутки в Татарстане коронавирус был выявлен у 90 человек. Всего с начала пандемии на 23 января в республике зарегистрировано уже 15 365 случаев COVID-19.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также