В Татарстане за сутки выявлено 90 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За прошедшие сутки в Татарстане коронавирус был выявлен у 90 человек. Всего с начала пандемии на 23 января в республике зарегистрировано уже 15 365 случаев COVID-19.

Из них три — завозные, 87 — контактные. 32 человека госпитализированы, 58 получают лечение на дому.

В Казани зафиксировано 43 случая, в Набережных Челнах заразились 14 человек. Пять случаев коронавируса отмечено в Нижнекамском районе, четыре — в Зеленодольском районе. По три заболевших в Альметьевском, Лаишевском и Тукаевском районах, по два в Актанышском, Бугульминском и Высокогорском.

Также по одному случаю за прошедшие сутки в Азнакаевском, Арском, Буинском, Верхнеуслонском, Заинском, Лениногорском, Мензелинском, Муслюмовском и Сабинском районах РТ.

По данным федерального оперштаба, выздоровели за сутки 98 человек. Всего вылечившихся официальная статистика насчитывает 11 757 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

Указано, что в республике за сутки подтверждены еще три смерти. Всего в РТ от этой инфекции умерли 247 человек.