В Казани отпустили часть задержанных журналистов — остальные в участках

Фото: Антон Райхштат

Часть журналистов, задержанных в центре Казани на акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, отпустили. В частности, отпущен корреспондент ТНВ, сообщили нашему изданию в руководстве телеканала. Однако остальные все еще в участках полиции. Как сообщил «Реальному времени» один из задержанных — главный редактор издания «Казанский репортер» Антон Райхштат, он и еще несколько сотрудников местных СМИ до сих пор остаются в ОП «Савиново» без объяснения причин.



— Как только я пришел на Баумана, за полчаса до начала запланированной акции, омоновцы уже забирали людей, всех подряд. Так получилось, что я оказался в автобусе, где кроме меня была еще куча журналистов: ТК «Эфир», «Прогород», «Казанфест», ИА «Татар-Информ». Причем, многие из них были в жилетах «Пресса», которые раздавали в Татмедиа, но как видимо, это тоже не помогло. Ничего нам не объяснили до сих пор. Нас сейчас здесь человек 15-20, которых привезли в ОП «Савиново». Ждем непонятно чего, никто не говорит ни наш статус, ни причину нахождения здесь. Полицейские просто говорят: «Не мы вас задерживали, мы просто привезли вас сюда».

О том, что журналистов начали задерживать, «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Татьяна Демина